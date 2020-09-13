باستخدام العنف.. اعتقال عشرات النساء في بيلاروس

اعتقل ملثمون يرتدون الزي الرسمي للشرطة، السبت، عشرات النساء باستخدام العنف، في احتجاجات شارك فيها الآلاف بالعاصمة البيلاروسية مينسك تطالب بالإطاحة بالرئيس ألكسندر لوكاشينكو.



وتعرضت امرأة شابة لتمزق في وجهها بعد أن نزعت قناع أحد الضباط والذي قام بضربها، فيما أجبرت الشرطة عشرات المتظاهرات على ركوب شاحنات صغيرة.

وقالت منظمة فياسنا لحقوق الإنسان الموجودة على الأرض في بيلاروس، إن 70 شخصا على الأقل اعتقلوا في العاصمة.

وحظرت الحكومة تنظيم الاحتجاجات المناهضة للوكاشينكو والتي اجتاحت بيلاروس، على الرغم من سماحها بتنظيم التجمعات المؤيدة للرئيس لوكاشينكو.

وتجمع حشد صغير من مؤيدي لوكاشينكو في ساحة النصر يوم السبت، بينما التقى حشد أكبر بكثير لخصوم لوكاشينكو في ساحة الحرية.





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وكان الموضوع الرئيسي لاحتجاج ساحة الحرية يتعلق بسجن السياسية المعارضة ماريا كاليسنيكافا.

يذكر أن كاليسينكافا 38 عامًا، هي عضو في مجلس تنسيقي يسعى إلى انتقال سلمي للسلطة في بيلاروس.

ويزعم أنصارها أنها اعتُقلت بعنف من قبل رجال ملثمين مجهولين في وسط مينسك قبل أيام وتواجه الآن تهمة محاولة الإطاحة بلوكاشينكو.





وشهدت أيام السبت في مينسك تنظيم احتجاجات نسائية خلال الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يكون هناك مسيرة أكبر بكثير، اليوم الأحد، حيث من المتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص.