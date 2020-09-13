شكرا لقرائتكم إصابة 5 من لاعبي الهلال بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مساء السبت إصابة خمسة لاعبين من فريق الهلال السعودي بالإضافة إلى أحد أعضاء الجهاز الإداري بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك بعد إجراء المسحة الطبية قبل دخولهم معترك دوري أبطال آسيا الذي سيستأنف منتصف الشهر الجاري في قطر.

ونشر الاتحاد القاري على موقعه خبراً رسمياً جاء فيه: أظهرت نتائج الفحوصات أن خمسة لاعبين من نادي الهلال السعودي وأحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق، بالإضافة إلى لاعب واحد من نادي الدحيل القطري، جاءت نتائجهم إيجابية للإصابة بالفيروس، ويتم الآن تقديم كامل العناية الطبية والدعم المناسبين لكلا الفريقين، كما يخضع جميع الأفراد الذين جاءت نتيجة فحصهم إيجابية للمتابعة الطبية، مع تطبيق إجراءات العزل بحسب متطلبات السلامة وبروتوكولات "كوفيد-19" المتبعة في البطولة.

بدوره، أعلن الهلال إصابة سعود كريري، إداري الفريق الأول، واللاعبون سلمان الفرج وحمد العبدان ومحمد الواكد ومحمد البريك وصالح الشهري بفيروس كورونا، بعد إجراء المسحة الثانية يوم السبت.

ويستعد الفريق السعودي، متصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وحامل لقب النسخة السابقة لملاقاة بختاكور الأوزبكي يوم الاثنين، فيما يلعب الدحيل القطري مع شباب الأهلي الإماراتي ضمن مباريات المجموعة الثانية.