الحوثيون يمنعون فريقا من المحامين من حضور جلسات التحقيق بجريمة "الأغبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - (أ ش أ):
منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، فريقا من المحامين المتطوعين من حضور جلسات تحقيق بشأن قضية الشاب عبدالله الأغبري الذي قتل في واحدة من أسوأ عمليات التعذيب الجسدي في صنعاء، في جريمة مروعة هزت الرأي العام اليمني.
وقال فريق الإسناد الحقوقي المكون من سبعة محامين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إنه" جرى منعهم ، من حضور جلسات التحقيق من قبل وكيل نيابة شرق الأمانة القاضي حمود إسحاق المعين من الحوثيين، دون أي مسوغ قانوني وقاموا بإثبات ما حدث من قبله وإغلاق المحضر في حينه".
وكانت ميليشيا الحوثي قد بثت فيديو لخمسة أشخاص متورطين باعترافات مجتزئة بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الأغبري، كما وثقتها كاميرات المراقبة التي كشفت الجريمة، في حين لم يتحدثوا عن أسباب الجريمة الوحشية وخلفيتها الأمر الذي وضع علامات استفهام.
وشهدت العاصمة صنعاء، مسيرة جماهيرية حاشدة للمطالبة بالقصاص من قتلة الشاب عبدالله قائد الأغبري.
وكان الشاب عبدالله الأغبري (19 عاما) قد تعرض للتعذيب بطريقة بشعة من قبل خمسة أشخاص حتى الموت في العاصمة صنعاء قبل نحو أسبوعين تقريبا وفقا للفيديو الذي تداوله اليمنيون خلال الأيام الماضية.
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