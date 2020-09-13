اليوم.. مؤتمر (القائمة الوطنية.. من أجل مصر) لإعلان استمرار التحالف

محمد اسماعيل - القاهرة - يعقد ظهر اليوم الأحد، تحالف أحزاب (القائمة الوطنية.. من أجل مصر)، مؤتمراً صحفياً في مقر إئتلاف دعم مصر، لإعلان استمرار التحالف في تشكيل قائمة انتخابية موحدة.

وجاء في البيان الرسمي للتحالف، أن ذلك التوجه يأتي عقب النجاح الذي تحقق في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة، وعلى أمل أن ينال تحرك القائمة تأييد جموع الشعب المصري.

وخاضت القائمة الوطنية من أجل مصر، انتخابات الشيوخ على 100 مقعد وفق قانون مجلس الشيوخ، بتحالف يضم 11 حزب سياسي بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب.