"العربية": بيان مرتقب للجيش الليبي بشأن حقول النفط

أفادت قناة العربية، أن الجيش الليبي، سوف يصدر بيانا مرتقبا يعلن فيه موافقته على إعادة فتح حقول النفط.

وأشارت، إلى أن الجيش الليبي يطالب بضمانات أميركية ودولية في توزيع عوائد النفط.