المغرب التطواني يحسم في مصير المهاجم سيسوكو مع الفريق

نفى المغرب التطواني الأنباء المتداولة بشأن رحيل لاعب الفريق، عبداللاي سيسوكو، لأحد الأندية المحلية.
وأكد المغرب التطواني، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه ينفي نفيا قاطعا رحيل مهاجم الفريق، مشددا على أن مجلس الإدارة لم يتفق مع أي فريق مغربي، وما يتم تداوله فقط مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة
وتاسف المغرب التطواني عن مثل هذه الأخبار، مؤكدا أن أي انتقال لا بد أن يتم عبر سبل قانونية معروفة.
وطالب مجلس إدارة المغرب التطواني بالتوقف عن مثل هذه الأخبار، علما أن سيسوكو تألق هذا الموسم في الدوري، ما جعله يبقى هدفا لعدة أندية محلية.
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