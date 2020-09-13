شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك .. ارتفاع حالات الوفاة جراء كورونا إلى 70604 والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 5638 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا إضافة إلى 421 حالة وفاة جديدة يوم السبت ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 663973 حالة والوفاة إلى 70604 حالات.

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.