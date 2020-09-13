شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في أفريقيا تتخطى 1.3 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول القارة الإفريقية، بلغ مليون و 339 ألفًا و 117 حالة.

وأوضح المركز في بيان أمس، أن إجمالي حالات الوفيات في دول القارة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 32 ألفًا و 356 حالة حتى بعد ظهر أمس.