شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات التحالف تهاجم مراكز تصنيع الصواريخ شرق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب الطائرات المسيرة التابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية في محيط صنعاء.

وأكد شهود عيان أن مقاتلات التحالف شنت، فجر أمس السبت، تسع غارات على مجمع دائرة الهندسة العسكرية ومقر جهاز الأمن القومي في ضاحية سعوان شرق العاصمة صنعاء.

وبحسب المتحدث باسم القوات اليمنية وضاح الدبيش فإن الطائرات استهدفت اجتماعًا للقيادات الرفيعة بجماعة الحوثي في المعسكر.

من جهة أخرى قُتل 35 مسلحًا حوثيًا أمس بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: «لقي أكثر من 35 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، بنيران مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء.