شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات التحالف تهاجم مراكز تصنيع الصواريخ شرق صنعاء والان نبدء بالتفاصيل
وأكد شهود عيان أن مقاتلات التحالف شنت، فجر أمس السبت، تسع غارات على مجمع دائرة الهندسة العسكرية ومقر جهاز الأمن القومي في ضاحية سعوان شرق العاصمة صنعاء.
وبحسب المتحدث باسم القوات اليمنية وضاح الدبيش فإن الطائرات استهدفت اجتماعًا للقيادات الرفيعة بجماعة الحوثي في المعسكر.
من جهة أخرى قُتل 35 مسلحًا حوثيًا أمس بينهم قيادات ميدانية بارزة، في مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق صنعاء.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة: «لقي أكثر من 35 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم بينهم أربعة قيادات ميدانية بارزة، بنيران مقاتلي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة الجفرة وسلسلة جبال صلب بمديرية نهم شرق صنعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر طائرات التحالف تهاجم مراكز تصنيع الصواريخ شرق صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.