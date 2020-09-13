زعيم المعارضة في كوت ديفوار يتعهد بإعادة المنفيين حال انتخابه رئيسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد هنري كونان بيديه، زعيم المعارضة في كوت ديفوار، بإعادة المنفيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين حال انتخابه رئيسا في الانتخابات المقررة الشهر المقبل.



وقال بيديه، في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء، خلال تجمع حاشد للحزب الديمقراطي لكوت ديفوار الذي ينتمي إليه في ياموسوكرو، السبت: "أتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية للعودة غير المشروطة لجميع المنفيين".

وتحدث زعيم المعارضة قبل أيام من تأكيد المجلس الدستوري لقائمة المرشحين الذين تم السماح لهم بخوض انتخابات أكتوبر/تشرين أول.

وتقدم نحو 44 شخصا بطلبات للترشح، بما في ذلك رئيس البرلمان السابق المنفي، زعيم المتمردين السابق جيوم سورو، وكذلك الرئيس الأسبق لوران باجبو، الذي لا يزال في بلجيكا بعد تبرئته من جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتتجه البلاد إلى انتخاباتها الأكثر توترا منذ تولى الحسن واتارا منصبه في عام 2011 بعد 5 أشهر من أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات بسبب رفض باجبو الاعتراف بالهزيمة.