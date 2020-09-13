رئيس وزراء الصومال السابق يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس وزراء الصومال السابق حسن علي خيري، السبت، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في فبراير/شباط المقبل.



وقال حسن علي خيري، في بيان نشره عبر حسابه في الفيس بوك: " أود أن أشارككم قراري بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف:" لقد خدمت كرئيس وزراء للشعب الصومالي في الفترة الخامسة بعد تأسيس الدولة الصومالية"، في إشارة إلى أنه خدم في خامس حكومة صومالية بعد إعادة بناء الدولة الصومالية بمؤتمر المصالحة الذي انعقد في مدينة عرتا بجيبوتي عام 2000.

وتابع خيري "من خلال الفهم الحقيقي للفرص والتحديات المرتبطة بقيادة البلد، والأداء الذي ينتظر بلادنا في الوقت الحاضر والمستقبل أجدد خدمة شعبي بأسلوب يتسم بالكفاءة والفاعلية والإخلاص.

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في 25 من يوليو/تموز الماضي، قام مجلس الشعب الصومالي "الغرفة الأولى للبرلمان" بسحب الثقة من حسن علي خيري.

ويعتقد مراقبون أن عملية العزل جاءت بعد تعاون بين رئيس مجلس الشعب، محمد مرسل شيخ عبدالرحمن، والرئيس محمد عبدالله فرماجو، لرفض خيري خطة تمديد بقاء فرماجو في الحكم.

وسارع فرماجو إلى قبول قرار مجلس الشعب الصومالي خلال ساعات، وتكليف نائب خيري، مهدي غوليد خضر، بتصريف أعمال الحكومة الصومالية إلى حين تعيين رئيس وزراء جديد.

ولم يعين فرماجو، رئيس وزراء جديد للصومال بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة وهي 30 يوما، ورغم ذلك لا بوادر جدية حتى الآن، لدى فرماجو لتعيين رئيس وزراء في البلد الأفريقي الذي يمر بفترة حرجة.