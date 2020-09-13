شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمحسن سلامة يؤكد الوعى الكامل للشعب المصرى بما تبثه قنوات الشر من أكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإهرام، ونقيب الصحفيين السابق إن محاولات قنوات الجماعة الإرهابية لإثارة الذعر وزعزعة استقرار الدولة المصرية بالشائعات والأكاذيب التى تطلقها دائما ستفشل كالعادة.

وأضاف عبد المحسن سلامة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن بقايا جماعة الإخوان وقنوات الشر لا هدف لها سوى محاولة تدمير كل ما يحدث على الأرض المصرية وتشويه الإنجازات التى تتم على أرض الواقع، مشيرا إلى أن ذيول الجماعات الإرهابية والتطرف لا تريد الخير لمصر ولابد أن نتصدى لأكاذيبهم بوعى مجتمعى .

وأشار عبد المحسن سلامة أن مصر تشهد خطوات غير مسبوقة فى تاريخها الحديث وأن ما تشهده من إنجازات على كافة الأصعدة غير مسبوق، مؤكدا أن الشعب المصرى على وعى بشكل كامل لما تسعى اليه قنوات الشر وما تقوم به من نشر الأكاذيب والشائعات، بل أصبح يخرجون ويكشفون تدليس الإخوان وزيف فيديوهات.