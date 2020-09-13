قفزة قياسية في إصابات "كورونا" عربياً: أكثر من 16 ألف حالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّلت الدول العربية قفزة قياسية جديدة في عدد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" المُستجدّ (كوفيد-19)، بعد تسجيل 16 ألفاً و293 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المُصابين إلى مليون و416 ألفاً و192 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيّات 25 ألفاً و949 حالة، حتى يوم 12 سبتمبر الجاري، وفق مؤشّر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وعلى مدار أسبوع، شهد عدّاد الإصابات اليومي بالوباء صعوداً لافتاً لعدة أيام، بدأ منذ السادس من الشهر الجاري مع تسجيل 12 ألفاً و205 حالة جديدة يومها، وهو رقم قياسي لم يسجّل منذ الثلاثين من يوليو الماضي، وبعد يومين جرى تسجيل حصيلة إصابات قياسية بلغت 12 ألفاً و979 حالة، فيما شهد يوم 10 سبتمبر ارتفاعاً في معدّل الإصابات مع تسجيل 17 ألفاً و517 حالة جديدة، قبل أن يشهد يوم 12 سبتمبر رقم قياسي جديد بتسجيل أكثر من 16 ألف إصابة.

ولم تسجّل كل من عمان وتونس واليمن وجيبوتي والصومال وجزر القمر إصابات أو وفيّات جديدة اليوم.