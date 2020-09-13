مصرع طفل سقط من أعلى سطح منزله بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي طفل مصرعه، أمس السبت، إثر سقوطه من أعلى سطح منزله بالعياط، جنوب الجيزة.

تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط إشارة من شرطة النجدة بمصرع طفل نتيجة سقوط من علو.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء تواجد الطفل "م.م." ٣ سنوات، أعلى سطح منزله، اختل توازنه وسقط ليفارق الحياة متأثرا بإصابته بكسور متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.