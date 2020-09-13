حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدات المحلية بدمياط، حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحرير محاضر للمخالفين، السبت، بالتنسيق مع قوات الأمن.

أسفرت الحملات عن إزالة ٣ حالات بناء مخالف بمساحة ٤٥٠ مترا، وتلقي ٧ طلبات للتصالح في مخالفات البناء بنطاق مركز ومدينة فارسكور.

ووجهت الدكتورة منال عوض، محافظ الإقليم، رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدة على استمرار الحملات في شتى أنحاء المحافظة.