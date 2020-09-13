زعيم المعارضة في كوت ديفوار يعلن إعادة المنفيين حال انتخابه رئيسًا

محمد اسماعيل - القاهرة - ياموسوكرو - (د ب أ)

تعهد هنري كونان بيديه زعيم المعارضة في كوت ديفوار ،بإعادة المواطنين المنفيين وإطلاق سراح السجناء السياسيين إذا ما تم انتخابه رئيسا في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عنه قوله في تجمع حاشد للحزب الديمقراطي لكوت ديفوار الذي ينتمي إليه في ياموسوكرو، أمس السبت: "أتعهد باتخاذ إجراءات ملموسة وفورية للعودة غير المشروطة لجميع المنفيين".

وتحدث زعيم المعارضة قبل أيام من تأكيد المجلس الدستوري لقائمة المرشحين الذين تم السماح لهم بخوض انتخابات أكتوبر. وتقدم نحو 44 شخصًا بطلبات للترشح، بما في ذلك رئيس البرلمان السابق المنفي، زعيم المتمردين السابق جيوم سورو، وكذلك الرئيس الأسبق لوران باجبو، الذي لا يزال في بلجيكا بعد تبرئته من جرائم ضد الإنسانية في المحكمة الجنائية الدولية.

وتتجه البلاد إلى انتخاباتها الأكثر توترا منذ تولى الحسن واتارا منصبه في عام 2011 بعد خمسة أشهر من أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات بسبب رفض باجبو الاعتراف بالهزيمة.