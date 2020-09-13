وزراة الداخلية السودانية : 106 وفيات و54 مصابا جراء الفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و 54 مصابا.
وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت، أن 28 ألفا و 250 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 43 ألفا و 972 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 181 مرفقا، و 359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.
وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والجزيرة في الوسط.
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