وزراة الداخلية السودانية : 106 وفيات و54 مصابا جراء الفيضان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 106 وفيات، و 54 مصابا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني اليوم السبت، أن 28 ألفا و 250 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 43 ألفا و 972 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 181 مرفقا، و 359 متجرا ومخزنا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والجزيرة في الوسط.