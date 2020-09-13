كوريا الجنوبية تتخذ اجراءات جديدة بشأن فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه-جيون، أن حكومته قد تخفف قيود التباعد الاجتماعي بعد مراقبة الوضع لمدة يوم أو يومين، وسماع آراء كافية من الخبراء.
وقال جيونج في اجتماع حكومي يومي: "ما زال لدينا الوقت رغم أنه ليس كافيا".
وأضاف: "من الضروري تخفيف المستوى في أسرع
وأشار إلى أن حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا لا تزالأكثر من 100 إصابة منذ 3 سبتمبر، على الرغم من تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا.
ورفعت الحكومة قيد التباعد الاجتماعي إلى المستوى الثاني في منطقة سيئول في 16 أغسطس، وطبقت المستوى 2.5 في 30 أغسطس، نتيجة استمرار ارتفاع عدد الإصابات في هذه المنطقة.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى الامتناع عن الزيارات والتحركات أثناء عيد الشكر لتجنب العدوى.
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