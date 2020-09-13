هادي: اتفاق الرياض يصب في مصلحة اليمنيين دون استثناء

شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أهمية تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن الاتفاق يصب في مصلحة كل اليمنيين دون استثناء.
وأكد هادي خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعا استثنائيا لقيادات الدولة، على "أهمية مضاعفة وتظافر
وأشار إلى "أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومةالانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة".
وأكد هادي على "أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة".
وثمن هادي "صمود وتضحيات حماة الوطن وأبناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس"، مشيدا بـ"جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات".
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