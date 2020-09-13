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هادي: اتفاق الرياض يصب في مصلحة اليمنيين دون استثناء

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شدد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على أهمية تسريع تنفيذ بنود اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدا أن الاتفاق يصب في مصلحة كل اليمنيين دون استثناء.

وأكد هادي خلال ترؤسه اليوم في الرياض اجتماعا استثنائيا لقيادات الدولة، على "أهمية مضاعفة وتظافر

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الجهود من كل مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة لملامسة واقع واحتياجات المواطن والتفاعل وتلبية احتياجاته ومتطلباته الأساسية وتخفيف معاناته التي ضاعفت من أعبائها قوى التمرد والانقلاب".

وأشار إلى "أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل تماسكها لمقاومة

الانقلاب وبناء الدولة الاتحادية الجديدة".

وأكد هادي على "أهمية التواصل والوقوف على مجمل التطورات على الساحة اليمنية بأوجهها وأشكالها المختلفة".

وثمن هادي "صمود وتضحيات حماة الوطن وأبناء اليمن من قبائل وشيوخ وشباب وكهول التي سطروها من ملاحم بطولية مشرفة في مختلف خطوط التماس"، مشيدا بـ"جهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية الدائم لليمن وعلى مختلف المستويات".

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