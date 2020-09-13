نقلت صحيفة "هسبريس" المغربية عن مصدر دبلوماسي كبير نفيه "بشكل قاطع" صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، بصدد قرب الإعلان عن رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضح المصدر الدبلوماسي الذي لم تكشف الصحيفة اسمه، أن المعطيات التي جرى تداولها طيلة اليوم بشأن قرب الإعلان عن خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل "مجرد أخبار عارية من الصحة، ولاوجود لأي اتفاق في هذا الإطار".
وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق من اليوم، أنه من المقرر أن تعلن إسرائيل والمغرب عن رحلات جوية مباشرة ضمن الخطوة التالية من الجهود الأمريكية التي يقودها دونالد ترامب لتسهيل التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.
كانت هذه تفاصيل خبر الرباط تنفي مزاعم إطلاق خط جوي مباشر بين المغرب وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.