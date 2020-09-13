بعد تصدره للتريند.. من هو عبد اللطيف الزياني؟

أصبح عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد تصريحات حول اتفاقية السلام مع إسرائيل.

بحيث قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف الزياني إن اتفاق السلام الذي أبرمته مملكة البحرين مع إسرائيل، يعد "خطوة لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني والعمل على تجسيد المبادرة العربية"، مؤكدا على أنه يجعل المنطقة أكثر أمنا واستقرارا.

وتقدم إليكم "بوابة الوفد" بعض المعلومات عن الزياني.

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نبذة عن عبد اللطيف الزياني

هو عبد اللطيف بن راشد الزياني من مواليد 15 أبريل 1954 في المحرق مهندس من البحرين

متقاعد برتبة فريق ركن وزير الخارجية البحرينية منذ 11 فبراير 2020، والأمين العام السابق لمجلس التعاون لدول الخليج العربي. منحته السعودية في عام 2020 وشاح الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية.

أصبح ضابطا في قوة دفاع البحرين في عام 1973، تقاعد في 2 يونيو 2004. تم تعيينه رئيس الأمن العام برتبة لواء في وزارة الداخلية في عام 2004. رقي إلى رتبة فريق ركن في 10 يونيو 2010. وبعد ذلك

تم تعيينه مستشارا لوزير الشؤون الخارجية برتبة وزير في 10 يونيو 2010. كما عمل محاضر في جامعة الخليج العربي وأستاذ الرياضيات والإحصاء في جامعة ميريلاند في البحرين وأستاذ الأساليب الكمية في جامعة البحرين.

في 1 أبريل 2011 تم تعيينه أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي. في البداية رشحت البحرين مرشح آخر وهو محمد بن إبراهيم المطوع لهذا المنصب ولكن نظرا لاعتراض قطر القوي له بسبب الحملة الإعلامية التي قام فيها في التسعينات عندما كان وزيرا للإعلام فقد تم ترشيح الزياني في وقت لاحق من قبل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لهذا المنصب في مايو 2010. الزياني حل محل القطري عبد الرحمن العطية في هذا المنصب.