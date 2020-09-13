ترامب يتوجه إلى كاليفورنيا للوقوف على حرائق الغابات وبايدن يدعو لمواجهتها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه يعتزم زيارة كاليفورنيا للوقوف على الأضرار التي تسببت بها حرائق الغابات التي اعتبرها الخبراء الأعنف في تاريخ الولايةوفقالموقع روسيا اليوم.

وقال البيت الأبيض، إن "ترامب سيلتقي يوم الاثنين بمسؤولين محليين واتحاديين في متنزه ماكليلان قرب سكرامنتو عاصمة ولاية

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كاليفورنيا".

وانتقد الرئيس الأمريكي في الماضي الولاية بشدة لكونها "تسمح بأوضاع تؤدي إلى اندلاع حرائق الغابات".

من جهته، دعا جو بايدن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في بيان صدر السبت، إلى الوحدة في مواجهة الكوارث الطبيعية، وقال: "حرائق

الغابات أظهرت أنه ما من تحد أكثر أهمية بالنسبة لمستقبلنا، من وحدة الصف والتغلب على أزمة المناخ المتفاقمة".

وأذكت الرياح القوية التي استمرت لأيام ألسنة اللهب في كاليفورنيا وأوريغون، وذلك في ظل درجات حرارة قياسية.

والتهمت الحرائق أكثر من أربعة آلاف منزل وغيرها من المباني في كاليفورنيا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، فيما تستعد أوريغون لإجلاء أكثر من نصف مليون شخص.