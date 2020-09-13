تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مقر نتنياهو مطالبين برحيله

تظاهر آلاف الإسرائيليين ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس اليوم السبت، ووجهوا له اتهامات بالفساد كما انتقدوا تعامل حكومته مع وباء كورونا وفقا لموقع روسيا اليوم.
واحتشد المحتجون عند مقر إقامة نتنياهو
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 10 آلاف شاركوا في المظاهرةالتي باتت تنظم أسبوعيا في القدس.
واُتهم نتنياهو في نوفمبر بقضايا ترتبط بتلقي هدايا من أصدقاء أثرياء وسعيه لاستصدار إجراءات تنظيمية تفضيلية لمستثمرين في قطاع الإعلام مقابل تغطيات إعلامية لصالحه.
يذكر أن محاكمة نتنياهو بدأت في مايو المنصرم ومن المقرر استئنافها في يناير القادم.
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