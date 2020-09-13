إيران تعدم المصارع أفكاري

أعلنت إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع نويد أفكاري، الذي أدين بقتل موظف حكومي على هامش «أعمال شغب» في صيف العام 2018، على رغم دعوات دولية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي لتجنب ذلك.
وأوقف أفكاري البالغ من العمر 27 عاماً، في سبتمبر من العام 2018.
وتسلطت الأضواء على قضيته مطلع الشهر الحالي، مع تأكيد صدور حكم إعدام بحقه لإدانته بالقتل العمد.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات نفذت الحكم.
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