كتاب Rage يكشف كواليس قرار اغتيال سليماني

ونشرت صحيفة «بيزنس إنسايدر» مقتطفات عن الكتاب، كاشفة أن الرئيس ترمب كان يبحث اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني قبل 4 أيام من تنفيذ العملية، في يناير الماضي، وذلك في مجمع الغولف الخاص به في ولاية فلوريدا.
وكشف وودورد، أنه «قبل أيام من أمره بالاغتيال كان ترمب يناقش الفكرة في ملعبه للغولف في فلوريدا. وكان شريكه في اللعبة ذلك اليوم السناتور الجمهوري ليندزي غراهام الذي أصبح من أهم مستشاريه، وحثه على ألا يقوم بالخطوة الكبيرة التي قد تؤدي إلى حرب شاملة».
وأضاف وودوارد، أن «ميك مولفاني، كبير موظفي البيت الأبيض، توسل إلى غراهام كي يقنع ترمب ليغير رأيه في عملية اغتيال سليماني، إلا أن الرئيس الأمريكي لم يقتنع».
يشار إلى أن سليماني قتل بغارة أمريكية على مطار بغداد، في الثالث من شهر يناير الماضي، برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، أبو مهدي المهندس.
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