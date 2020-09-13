بومبيو يعبّر عن قلق أميركا من تحركات تركيا في شرق المتوسط

كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 سبتمبر 2020 01:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم، أنّ الولايات المتحدة لا تزال “قلقة للغاية” من تحركات تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، ودعا للتوصل إلى حل ديبلوماسي للأزمة.

وتصاعدت حدّة التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى بأحقية كل طرف في المناطق البحرية التي يعتقد أنها غنية بالغاز الطبيعي.

وقال بومبيو، في زيارة خاطفة لقبرص، مساء السبت، التقى فيها بالرئيس نيكوس أناستاسياديس: “تحتاج دول المنطقة للتوصل ديبلوماسيّاً وسلميّاً إلى حلّ لخلافاتها بما في ذلك ما يتعلّق بقضايا الأمن ومصادر الطاقة”.

وأضاف: “تصاعد حدة التوتر العسكري لن يساعد أحداً سوى أولئك الخصوم الذين يرغبون في رؤية الانقسام في وحدة الدول عبر الأطلسي”.