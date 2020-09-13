مواطنون من طنجة يناشدون الحموشي: رجالك يجب أن يتحركوا..اليوم عدنان وغدًا أبناؤنا ونحن نعيش الرعب-فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر مواطنون اليوم السبت، بطنجة، عن تخوفهم من الأوضاع الأمنية في المدينة، بعد جريمة القتل المقرونة بهتك عرض قاصر التي نفذها أحد المشتبه فيهم في حق الطفل عدنان.

وكشف مواطنون أنهم يعيشون الرعب، مخافة تكرار سيناريو عدنان، لأبنائهم، واصفين ما حدث بالجريمة الشنعاء.

Advertisements

وواسى المواطنون العائلة المكلومة على فراق فلذة كبدها، داعين له بالرحمة والمغفرة.

وناشد مواطنون من كبار المسؤولين في الأمن وعلى رأسهم عبد اللطيف الحموشي، بالتدخل من أجل تكثيف دوريات المراقبة على أحياء طنجة، بعدما كثرت ظاهرة الإجرام في المدينة.