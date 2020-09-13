فيديو: يونس الميموني
عبر مواطنون اليوم السبت، بطنجة، عن تخوفهم من الأوضاع الأمنية في المدينة، بعد جريمة القتل المقرونة بهتك عرض قاصر التي نفذها أحد المشتبه فيهم في حق الطفل عدنان.
وكشف مواطنون أنهم يعيشون الرعب، مخافة تكرار سيناريو عدنان، لأبنائهم، واصفين ما حدث بالجريمة الشنعاء.
وواسى المواطنون العائلة المكلومة على فراق فلذة كبدها، داعين له بالرحمة والمغفرة.
وناشد مواطنون من كبار المسؤولين في الأمن وعلى رأسهم عبد اللطيف الحموشي، بالتدخل من أجل تكثيف دوريات المراقبة على أحياء طنجة، بعدما كثرت ظاهرة الإجرام في المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون من طنجة يناشدون الحموشي: رجالك يجب أن يتحركوا..اليوم عدنان وغدًا أبناؤنا ونحن نعيش الرعب-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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