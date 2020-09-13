سلطات طنجة توقف عرسا في إحدى القاعات…اعتقال الزوجين ومسير القاعة وتغريم المدعوين لخرقهم الطوارئ

تدخلت السلطات في مدينة طنجة، مساء اليوم السبت، لتوقيف عرس خرق أصحابه، والحاضرون إليه حالة الطوارئ التي تمنع تنظيم الأعراس والجنائز، والتجمعات التي تفوق 20 شخصا.

المعلومات المتوفرة تشير إلى أن سلطات المدينة ضبطت 40 امرأة في قاعة للآعراس، في منطقة المنظر الجميل، وهن بصدد المشاركة في حفل عرس.

وجرى اعتقال الزوج والزوجة ومسير قاعة الحفلات، فيما تم تغريم المدعوين بسبب خرقهم لحالة الطوارئ.