رجل الأعمال الطيب الوليانتي في ذمة الله

توفي، اليوم السبت، الطيب الولانتي، أحد أشهر المنعشين العقاريين في مدينة الشمال، وخاص تطوان، وذلك عن عمر يناهز 83 سنة. وأسس الراحل شركة “الولانتي” العقارية، وهي إحدى أكبر الشركات المعروفة بالشمال.

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