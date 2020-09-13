شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 148 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية أمس، تسجيل 148 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و20 حالة وفاة، لافتة إلى خروج 788 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى أمس. وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

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