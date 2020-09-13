شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد دعمها لوحدة اليمن واستقراره والان نبدء بالتفاصيل

أكد السفير الامريكي لدى اليمن كريستوفر هنزل دعم حكومة بلاده لوحدة اليمن وأمنه واستقراره. كما أكد السفير هنزل دعم الولايات المتحدة لتعزيز مجالات التعاون مع اليمن القائمة في مواجهة المخاطر والتحديات والإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي أمس في الرياض وبحث فيه الجانبان جملة من القضايا المتصلة بالشأن اليمني. كما ناقش الجانبان وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية وتكرار محاولاتها البائسة نحو نزيف الدم تجاه اليمنيين لإرضاء مشاريع وأجندة إيران في المنطقة فضلا عن استهدافها المتكرر لدول الجوار. وأشار السفير إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لجهود الرئيس اليمني الرامية الى تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يمثل ذلك من أهمية أمن واستقرار المنطقة والعالم. من جهته جدد الرئيس اليمني التأكيد على أهمية السلام ودعمه للجهود الرامية الى تحقيقه وفقاً والمبادرات والقرارات ذات الصلة.

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