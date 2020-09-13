شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 650 إصابة بكورونا ولبنان 686 والان نبدء بالتفاصيل

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 6 وفيات و650 إصابة جديدة بفيروس " كورونا "، و191 حالة تعافٍ.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 69.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.6%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

فيما سجّل لبنان 686 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 23669 إصابةً.

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان أمس، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 7097، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 239 حالة بعد تسجيل 10 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.