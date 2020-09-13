حزب الله: الأنظمة العميلة تنتقل من علاقاتها السرية مع العدو الاسرائيلي إلى العلنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

أعلن “حزب الله” اللبناني رفضه تطبيع البحرين علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أن المقاومة متمسكة بتحرير كل أرض فلسطين بالكامل وأنها تقف ضد كل أشكال التطبيع.

ووفقا لموقع قناة “المنار” التابعة للحزب، جاء في البيان أن “خطوة البحرين في تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تأتي في سياق انتقال الأنظمة العميلة من علاقاتها السرية مع العدو إلى العلنية”. وأشار البيان إلى أن “كل المبررات التي يسوقها هؤلاء الحكام المتسلطون لا يمكن أن تبرر هذه الخيانة العظمى”. وأضاف أن “كل مبررات هؤلاء الحكام لا يمكن أن تبرر الطعنة المؤلمة للشعب الفلسطيني، وقضايا الأمة العادلة”. وأوضح أن “الرد سيكون من قبل الشعوب الحرة، وفصائل المقاومة الفلسطينية، وسائر حركات المقاومة في المنطقة”. وفي الختام أكد البيان أن “المقاومة متمسكة بتحرير أرضفلسطين كاملة، وترفض كل أشكال التطبيع، والتعاون مع إسرائيل”.