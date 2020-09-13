شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "إسكان البرلمان" يؤكد ارتفاع سعر العقار المخالف بعد التصالح من جنيه لـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عاطف مخاليف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه بعد إصدار القانون الخاص بالتصالح كان هناك أكثر من 3 ملايين مخالفة، تقدم منهم حوالي 200 ألف مخالف من أجل التصالح، وهو أمر صعب للغاية، وتم إدراك أن القانون عبارة عن كتلة صلبة، لذلك تم إجراء بعض التعديلات على القانون حتى يكون في متناول الجميع.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج"مساء dmc"، الذي يذاع على قناة dmc، أن التخفيضات التي تمت بشأن مخالفات البناء والتصالح عليها تعكس مدى إحساس الحكومة بالبعد الاجتماعي، وأن هناك فئات قد لا تتمكن من دفع القيمة التي يمكن أن تدفعها فئات أخرى كرجال الأعمال، مؤكدا أن الوحدة التي يمكن أن تكون قيمتها "جنيه" بعد أن يتم التصالح عليها تصبح قيمتها "15 جنيه".

وقال: "مصر عاوزة تقضى على العشوائيات، لذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في أحد خطاباته كل مواطن هيعوز شقة هنديله شقة، وهو ده فعلا هدف الدولة، إنشاء مجتمعات عمرانية مخططة بدلا من العشوائيات، والمخالف هيحصل على ورقة تثبت أنه لا يوجد عليه مخالفات بمجرد التصالح".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد عقد لقاءً مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدى على الأراضى الزراعية.