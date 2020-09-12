لأول مرة.. فرنسا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

أول مرة منذ بداية الجائحة، تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في فرنسا عتبة العشرة آلاف خلال يوم واحد.

وأعلنت الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا مساء اليوم السبت عن رصد 10561 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يحطم الرقم القياسي السابق (9843 إصابة) الذي تم تسجيله الخميس الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الوباء في البلاد منذ أمس بواقع 17 حالة جديدة عن إجمالي حصيلة يوم أمس الجمعة، فيما بلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في فرنسا 373911، بمن فيهم 30910 حالات وفاة.

ةكان وزير الصحة الفرنسي “أوليفييه فيران” أن المجلس العلمي الفرنسي أعطى الضوء الأخضر لخفض مدة الحجر الصحي المفروضة على المصابين بوباء كورونا، وعلى كل الذين كانوا على اتصال مباشر بهم إلى أسبوع واحد، مضيفا أنه “على الرغم من عودة تفشي فيروس كورونا بشكل مقلق إلا أن هناك إمكانية لتجنب موجة ثانية”.

وأوضح الوزير أن قرار المجلس العلمي الفرنسي، القاضي بتقليص مدة الحجر الصحي المفروضة على المصابين بكورونا، يمكن أن تتم المصادقة عليه بشكل رسمي، يوم غد الجمعة، خلال اجتماع مجلس الدفاع، الذي سيعقد برئاسة الرئيس “إيمانويل ماكرون”.