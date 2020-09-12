الوداد يحدد الطاقم الفني الجديد بقيادة جاموندي

بعد تعيين الأرجنتيني ميجيل أنخيل جاموندي مدربا جديدا للوداد خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو، أعلن الفريق اليوم عن الطاقم الذي سيساعد المدرب للإشراف عن الفريق الأحمرالوداد البيضاوي .

ويضم الطاقم الفني الجديد للوداد، كل من سعيد كرمان المساعد الأول لجاموندي، وسيقود كرمان الوداد من دكة البدلاء، بسبب منع جاموندي من التواجد بسبب قانون المدرب المعمول به في المغرب

كما تم اختيار الدولي السابق طارق شهاب، ليشغل منصب المشرف العام للوداد والمعد البدني جيمي.

وكانت آخر تجربة للمدرب جاموندي بالدوري المغربي بداية الموسم الحالي رفقة حسنية أكادير، لكن تمت إقالته بعد خسارته في نهائي كأس العرش.

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