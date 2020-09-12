هاتريك لصلاح: ليفربول يستهل الدوري بالفوز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قاد النجم المصري، محمد صلاح، فريقه ليفربول لتحقيق الفوز في افتتاحية الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد برباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين محمد صلاح (هاتريك) وفيرجيل فان ديك، وفي المقابل سجل ثلاثية ليدز يونايتد كل من جاك هاريسون وباتريك بامفورد وماتيوز كليخ.

مجريات المباراة:

لم تمض سوى أربع دقائق، حتى احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، بعد لمسة يد على كوتش، ونفذ محمد صلاح الركلة مفتتحا التسجيل في اللقاء.

وألغت راية الحكم هدفا للفريق الضيف في الدقيقة التاسعة، بسبب تسلل على كوستا، وبعدها بثلاث دقائق جاء التعويض عن طريق هاريسون الذي استلم الكرة في الناحية اليسرى، ورواغ ألكسندر-أرنولد، قبل أن يجتاز غوميز ويسدد الكرة في الشباك.

وعاد الحكم ليلغي هدفا لكن هذه المرة للفريق المضيف في الدقيقة 16، بسبب تسلل روبرتسون قبل تسديد ماني لكرة الهدف، بيد أن التعويض جاء في الدقيقة 20 عن طريق رأسية قوية من فان دايك إثر ركنية نفذها روبرتسون.

وكاد ليدز يتعادل مجددا في الدقيقة 22، عندما أرسل أيلينج كرة متقنة نحو بامفورد، الذي اجتياز الحارس أليسون بيكر دون فائدة.

وأوشك ستوييك على التسجيل بمرمى فريقه في الدقيقة 26، عندما حاول إبعاد كرة مرسلة من روبرتسون قبل أن يصل إليها ألكسندر-أرنولد، بيد أنه سددها نحو مرمى فريقه ليتدارك الحارس إيلان ميسلير الموقف ويبعد الخطر.

وارتكب فان دايك خطأ لا يغتفر عندما حاول إبعاد كرة مرسلة إلى منطقة الجزاء نحو بامفورد، لكن لمسته كانت ضعيفة ليخطفها مهاجم ليدز ويضعها بأناقة في المرمى.

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لكن ليفربول تمكن من استعادة تقدمه مجددا في الدقيقة 32، عندما نفذ روبرتسون ركلة حرة حاول الدفاع إبعادها لتستقر أمام صلاح الذي سددها قوية أعلى الزاوية اليسرى لمرمى ليدز.

وارتدت محاولة ماني من كوتش قبل أن تصل الكرة مجددا للدولي السنغالي، لكنه هذه المرة سدد في المدافع أيلينج بالدقيقة 40، وطالب لاعبو ليدز بركلة جزاء في الدقيقة 44 بعد سقوط كوستا إثر لعبة مشتركة مع ألكسندر-أرنولد، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب.

وتألق الحارس ميسلر بإبعاد محاولة فينالدوم إثر تمريرة أمام المرمة من فيرمينو في الدقيقة 49، وعلت رأسية جديدة من فاد دايك مرمى ليدز في الدقيقة 53.

وسجل ألكسندر-أرنولد هدفا بمرمى فريقه في الدقيقة 58 عندما حاول إبعاد كرة هاريسون قبل أن تدخل المرمى، بيد أن الأخير كان متسللا ليلغي الحكم الهدف.

وبعد لحظات من نزول الشاب كورتيس جونز مكان القائد هندرسون، تمكن ليدز من إعادة المباراة إلى نقطة الصفر، بعدما مرر كوستا كرة بينية نحو كليتش الذي لم يتوان في إيداعها الشباك.

وأرسل روبرتسون كرة عرضية نحو منطقة الجزاء أبعدها كوتش، لتصل إلى محمد صلاح الذي سددها من أول لمسة فوق المرمى بالدقيقة 71.

ونفذ فيليبس ركلة حرة متقنة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى ليفربول في الدقيقة 77، ووقف كليتش أمام محاولة فينالدوم إثر تمريرة من صلاح في الدقيقة 78.

وألغى الحكم هدفا جديدا لصلح ليفربول في الدقيقة 79، سجله فان دايك، بحجة وجود خطأ على جونز قبل تسديد كرة الهدف.

وتمكن ليفربول من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 87 من نقطة الجزاء عبر المتألق صلاح، إثر مخالفة بحق البديل فابينيو من قبل مهاجم ليدز البديل رودريغو مورينو.