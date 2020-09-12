ألمانيا: اتفاق البحرين وإسرائيل خطوة مهمة نحو السلام

السبت 12 سبتمبر 2020

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، السبت، إن إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل خطوة جديدة مهمة نحو السلام بالمنطقة.



وأضاف "نثق بأن الاتفاق بين البحرين وإسرائيل سيعطي دفعة جديدة لعملية السلام مع الفلسطينيين".

وفي وقت سابق السبت، قال وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن إعلان قيام العلاقات مع إسرائيل قرار تاريخي وشجاع.

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وأضاف الزياني في تصريحات إعلامية "نحن دولة ذات سيادة ونتخذ قراراتنا بناء على ثوابتنا الوطنية والعربية".

وأوضح أن "إقامة العلاقات مع إسرائيل هدفها جعل منطقة الشرق الأوسط مستقرة وآمنة."، مجددا التأكيد على تمسك مملكة البحرين بحقوق الشعب الفلسطيني، والسعى لإشاعة السلام في الشرق الأوسط.

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، الجمعة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".