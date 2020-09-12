شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة 18 شهرًا في مالي والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المتحدث باسم المباحثات حول ملامح المستقبل السياسي للبلاد، موسى كمارا، وفق وسائل إعلام مالية أن المشاركين اتفقوا على أن الرئيس المؤقت للبلاد يمكن أن يكون عسكريًا أو مدنيًا.
وأطلق المجلس العسكريّ في مالي، مشاورات وطنية استمرت ثلاثة أيام مع أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات غير حكومية وسط ضغوط خارجية بشأن خططه لإعادة السلطة للمدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتفاق على مرحلة انتقالية لمدة 18 شهرًا في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.