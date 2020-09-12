شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: إعدام النظام الإيراني للمصارع «أفكاري» عمل وحشي والان نبدء بالتفاصيل
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إعدام النظام الإيراني للمصارع نويد أفكاري عمل وحشي.
وأبدى وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر مشترك مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، اليوم السبت، قلق بلاده بشأن أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.
بدوره، قال الرئيس القبرصي: "بحثت مع وزير الخارجية الأمريكي رفع حظر الأسلحة عن البلاد، وأضاف:" على تركيا إنهاء أعمالها الاستفزازية والعدوانية في المنطقة الاقتصادية".
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