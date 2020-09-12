تدمير عربات لداعش واعتقال 5 إرهابيين في الأنبار ونينوى بالعراق

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، السبت، أنه تم تدمير عربات تابعة لتنظيم داعش، كانت تسير في عمق الصحراء بمحافظة الأنبار، فيما تم اعتقال 5 عناصر إرهابية في نينوى.

وقال المتحدث في تغريدة على "تويتر" إن "قوة تابعة لفرقة المشاة الأولى من الجيش العراقي، قد خرجت لملاحقة عناصر التنظيم في منطقة الصكار بقضاء الرطبة في الأنبار."

وأسفرت العملية، حسب المتحدث، عن تدمير وحرق عربة، وملاحقة ما تبقى من عناصر التنظيم الذين استطاعوا الهرب.

في سياق متصل، أعلن قائد شرطة محافظة نينوى، العميد ليث خليل الحمداني، تمكن قوات الأمن من إلقاء القبض على خمسة عناصر من تنظيم داعش في محافظة نينوى.

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وقال الحمداني إن قوات الأمن استطاعت إلقاء القبض على عناصر داعش، من خلال التفتيش والتدقيق الأمني للأشخاص والعربات.

وأضاف الحمداني أن أحد العناصر كان يعمل في فرع الحسبة التابع للتنظيم، فيما يعمل آخر بالفرع الأمني، أما البقية فكانوا تابعين لديوان "الجند والمعسكرات العامة" التابع للتنظيم، خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل.

وأوضح قائد الشرطة، أنه تم إلقاء القبض عليهم في منطقة "النصر" على الطريق الذي يربط بين بغداد والموصل.

يذكر أنه في 2014، سيطر تنظيم داعش على الفلوجة والموصل قبل أن يتوسع ليسيطر على ما يقرب من ثلث مساحة العراق ثم سوريا، إلى أن تدخل التحالف الدولي لمكافحة داعش واستطاع القضاء على التنظيم وزعيمه أبو بكر البغدادي، في أكتوبر 2019.