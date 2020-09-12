رئيس إسرائيل بعد الاتفاق مع البحرين: الإمارات فتحت باب السلام

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين إن الاتفاق بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، فتح فصلاً جديداً من السلام في الشرق الأوسط.



وأضاف ريفلين خلال تعقيبه، مساء السبت، على الاتفاق بين إسرائيل والبحرين "لقد فتح الاتفاق بين إسرائيل والإمارات فصلاً جديداً في الشرق الأوسط، ونشهد التغيير الذي يجلبه إلى منطقتنا مع قرار البحرين اتخاذ طريق الصداقة وإقامة علاقات كاملة مع دولة إسرائيل".

وأضاف: "أود أن أعبر عن تقديري لرئيس الوزراء، وملك البحرين، ورئيس الولايات المتحدة وجميع الذين عملوا على هذا الإنجاز الرائع، وأدعو الدول العربية والإسلامية الأخرى إلى صنع السلام مع إسرائيل".

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي مواصلة إسرائيل العمل لإقامة علاقات دبلوماسية دافئة مع دول المنطقة.

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وقال أشكنازي في تصريح تلقت "الخليج 365 "نسخة منه، مساء السبت: "يمثل إعلان الرئيس ترامب عن نيته إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والبحرين علامة بارزة أخرى على الجهود المبذولة لتعزيز السلام في المنطقة".

وأضاف: "أشكر الشعب البحريني وقيادته، وأتطلع بفارغ الصبر لمواصلة العمل معا، خاصة أن العلاقات بين البلدين ذات أهمية استراتيجية واقتصادية، ومتأكد من أنه يمكننا مواصلة توحيد جهودنا للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتحقيق الإنجازات لكل من بلدينا ورفاهية مواطنينا".



وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي "أود أن أشكر الرئيس ترامب وحكومته على الجهود الحثيثة التي أدت إلى هذا الإنجاز، بفضل مشاركة الحكومة الأمريكية نحن قادرون على إحداث تغييرات دراماتيكية واستراتيجية في المنطقة".

واتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مكالمة هاتفية مشتركة، الجمعة، "على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين".

وأكد بيان صادر عن الدول الثلاث أن "هذه الخطوة تعتبر تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، حيث إن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، الاقتصاديين المتقدمين من شأنه أن يبنى على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة".