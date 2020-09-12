الصومال يحبط مخططا إرهابيا "للشباب" في كسمايو

أعلن جهاز الأمن والمخابرات بولاية جوبلاند الصومالية، إحباط مخطط إرهابي لحركة الشباب الإرهابي، بعد مصادرة كميات كبيرة من القنابل في أحد أحياء عاصمة مدينة كسمايو.

جاء ذلك بعد اكتشاف القوات مخزنًا كبيرًا للقنابل تابعًا لحركة الشباب الإرهابية في منطقة رملية بحي فرجنوا بمدينة كسمايو الساحلية جنوب البلاد.

وأصدر الجهاز الأمني بيانًا جاء فيه، أن القوات داهمت المنطقة بعد إبلاغ السكان عن وجود متفجرات وضعها مسلحون من الشباب الإرهابية في أحد الأماكن.

وأضاف البيان أنَّ القوات عثرت على عبوات ناسفة في المخزن، وضعتها حركة "الشباب" بهدف استخدامها لتنفيذ عمليات إرهابية في المدينة.

وحثّ البيان السكان على توخّي المزيد من الحذر واليقظة المستمرة مع استمرار محاولات الإرهابيين ومكائدهم للنيل من الأبرياء.

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وأشاد المسؤولون بتعاون سكان كسمايو مع القوات لإحباط المخططات الإرهابية.

وصعدت قوات الأمن في ولاية جوبلاند عملياتها لإحباط محاولات الإرهابيين الهادفة لزعزعة الاستقرار.

وألقت أجهزة الأمن خلال عملية أمنية القبض على أشخاص يشتبه بأن لهم صلات بحركة الشباب الإرهابية كانوا يختبئون داخل أجزاء من المدينة.

الجمعة، قتل 3 أشخاص بينهم رئيس غرفة التجارة شافي رابي كاهن، وأصيب 20 آخرون جراء تفجير انتحاري أمام الجامع الكبير بمدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبلاند جنوبي الصومال.

وأعلنت حركة الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي.