سلسلة انفجارات تستهدف آليات أمريكية وسط العراق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم السبت، أن سلسلة انفجارات بعبوات ناسفة استهدفت آليات للدعم اللوجستي تابعة للقوات الأمريكية في محافظة صلاح الدين، وسط العراق.

وقالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين".

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وأضافت أن "ذلك أدى إلى تضرر إحدى العجلات وإصابة أحد المواطنين الذي يعمل سائقا مع الشركة".

وتتعرض القوات الأمريكية في العراق لهجمات على فترات متقطعة، وكان الهجوم الأول الذي وقع في 11 تموز/يوليو الماضي هو الأشد عنفاً، إذ أضرم مسلحون مجهولون النيران في 3 شاحنات تحمل معدات لوجستية وسيارات عسكرية بينها عربات "همر" لصالح القوات الأمريكية والتحالف الدولي في محافظة الديوانية، جنوبي البلاد.

وكانت فصائل مسلحة تابعة لإيران، من بينها كتائب "حزب الله" العراقي، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية بالعراق، في حال لم تنسحب امتثالاً لقرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

