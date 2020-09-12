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الاتحاد الأوروبي يرحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

الاتحاد الأوروبي يرحب بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل

متابعات_ الخليج 365

رحب الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، بإقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل.

 

واعتبر الاتحاد الأوروبي في بيان، هذه الخطوة "إسهاماً إيجابياً نحو السلام بالشرق الأوسط"، وجدد التزامه "بدعم مساعي إقامة مفاوضات إيجابية بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

 

 

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، انضمام البحرين إلى الإمارات في إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات في الشرق الأوس

 

 

 

ونشر ترامب تلك الأنباء على "تويتر" بعدما تحدث عبر الهاتف مع عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بحسب البيت الأبيض.

 

 

وقال ترامب: تحدثت مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واتفقنا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين، واليوم هو حدث تاريخي لإرساء السلام في الشرق الأوسط.

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