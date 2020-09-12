شاهد.. تظاهرات في بنغازي الليبية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية (فيديو)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تجددت الاحتجاجات في مدينة بنغازي، اليوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي؛ حيث يواصل المحتجون تظاهراتهم المنددة بتردي الخدمات ونقص السيولة واستشراء الفساد الحكومي.



وجاءت تظاهرة اليوم بعد أن رفع المتظاهرون في كل من بنغازي والبيضاء، أمس الجمعة، سقف مطالبهم، عندما طالبوا بإقالة الحكومة المؤقتة التي يترأسها عبدالله الثني.

هذه التطورات المتسارعة دفعت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى طلب اجتماع عاجل مع المسؤولين في شرق البلاد؛ لتدارك الموقف.

تظاهرات بنغازي التي انطلقت الخميس الماضي، تأتي بعد أسابيع من خروج تظاهرات غاضبة في شوارع طرابلس تحمل نفس الشعارات والمطالب تقريبا.

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ووثق النشطاء في بنغازي حراكهم عبر نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، ووقف ”الفساد الحكومي“ المستشري في البلاد.

وأكد المتظاهرون أنهم نزلوا للشوارع لإيصال رسالة مفادها أن الأوضاع التي تشهدها ليبيا باتت لا تطاق، في ظل انعدام السيولة والنقص الحاد للوقود والديزل وانقطاع الكهرباء لساعات طوال اليوم.

وفي تظاهرتهم الأولى مساء الخميس، أحرق المتظاهرون إطارات السيارات، ورددوا شعارات تطالب بالتخلص من كافة الأجسام السياسية في البلاد، واستبدالها بما يمكن أن يوحد الليبيين ويُخرج البلاد من حالة الفوضى الغارقة فيها منذ سنوات.

وقالت وسائل إعلام محلية ونشطاء ليبيون: إن الاحتجاجات التي انطلقت من مدينة بنغازي، حيث يوجد مقر الحكومة المؤقتة، امتدت إلى مدن أخرى في الشرق الليبي، أبرزها مدينة البيضاء.