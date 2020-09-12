شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار يستهدف رتلاً للتحالف الدولي في العراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم، انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً تابعاً لإحدى الشركات المتعاقدة مع التحالف الدولي في محافظة صلاح الدين.



وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل لإحدى الشركات العراقية المتعاقدة مع قوات التحالف الدولي، في قرية الرياش بمحافظة صلاح الدين، ما أدى إلى تضرر إحدى العجلات وإصابة أحد المواطنين الذي يعمل سائقاً مع الشركة".

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