شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين ينظر 21 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظر رجائى عطية نقيب المحامين، خلال أسبوع21 تظلما من ملفات الإعادة من الزوال، حيث نظر اليوم السبت فى 11 تظلما وجاءت أرقامها كالآتي:144/7، 151/7، 152/7، 153/7، 154/7، 158/7، 160/7، 164/8، 165/8، 173/8، 174/8، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

كما نظر نقيب المحامين رجائى عطية، الخميس الماضى، فى 10 تظلمات من ملفات الإعادة من الزوال، وجاءت أرقامها كالآتي:115/6، 116/6، 122/6، 123/6، 128/6، 132/6، 131/6، 135/6، 142/7، 143/7، والأرقام المتروكة سبق نظرها.

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يذكر أن مجلس نقابة المحامين، عقد اجتماع له برئاسة النقيب العام رجائى عطية، وحضور 26 عضوا من أعضاء المجلس، الخميس الماضى، وقرر خلال اجتماعه تأجيل تحديد موعد انتخابات النقابات الفرعية، مع إعادة سلطات النقابات الفرعية فى الصرف لحين تحديد موعد الانتخابات الجديد.

كما وافق المجلس بالإجماع على تفويض النقيب العام، بتشكيل لجنة لإعداد مشروع لائحة داخلية جديدة للنقابة، ثم عرضها على مجلس النقابة لإقرارها من عدمه.