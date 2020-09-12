شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الطاقة بالبرلمان تؤكد أهمية التعاون بين مصر والإمارات فى مشروعات البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية القضايا التى ناقشها المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة لشركة بترول خليج السويس (جابكو) لاعتماد نتائج أعمال العام المالى 2019/2020، مشيرا إلى اتفاقه مع تأكيد وزير البترول على أهمية العمل المستمر على زيادة معدل الإنتاج من حقول جابكو ومناطق امتيازها والتغلب على التناقص الطبيعى في إنتاجية الحقول القديمة، وذلك بالتزامن مع خفض النفقات وتكلفة إنتاج البرميل.

وأشاد رئيس لجنة الطافة والبيئة بمجلس النواب، في بيان صحفى اليوم، بنجاح جهود شركة جابكو لرفع معدلات الإنتاج اليومية مؤخراً، وهو ما يعد خطوة على الطريق نحو تنفيذ خطط طموح وإضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطيات، كما أشاد بتكليف الوزير لمسئولى شركة جابكو بالتنسيق مع شركة دراجون أويل الإماراتية الشريك فى شركة جابكو للعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة.

وأشار النائب طلعت السويدى، إلى أهمية التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال البترول بصفة خاصة، مؤكدا أن العلاقات التاريخية والاستراتيجية فيما بين مصر والإمارات تعتبر نموذجا رائعا ومتفردا يصلح لأن يكون هو النموذج الأمثل الذى يجب أن يسود بين جميع الدول العربية.

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وطالب السويدى ، بإعطاء أولوية قصوى لمشروع البحث السيزمى ثلاثى الأبعاد الجارى تنفيذه حالياً في منطقة خليج السويس، خاصة أن الوزير أكد خلال هذا الاجتماع على أن هذا المشروع يستهدف الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة للوصول إلى مكامن وتكوينات جديدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، وأن هذا المشروع سيكون نقطة تحول جديدة وهامة في العمل البترولى في منطقة خليج السويس التى سيتم التركيز علي استغلالها خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى تأكيده على أهمية التوافق مع معايير السلامة والحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة العمليات والاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ومتابعة تطبيقها.

كما لفت رئيس لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إلى أهمية تأكيد رئيس شركة بترول خليج السويس "جابكو" أن الإنتاج اليومى الحالي ارتفع إلى نحو 61 ألف برميل يومياً بفعل الزيادة بعد إضافة 5 آلاف برميل جديدة ونجاح جهود تخفيض تكلفة إنتاج البرميل فى يونيو الماضى بنسبة تصل إلى 20%، وأن برنامج العمل المنفذ شمل الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية جديدة وبئر استكشافى فى مناطق امتياز جابكو بخليج السويس، إلى جانب تنفيذ عمليات إصلاح الآبار بكفاءة عالية باستخدام أحدث التقنيات ممثلة فى تقنية وحدة السلك الرقمية لأول مرة، إضافة إلى أنه جار حاليا تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعى تعزيزا لجهود الحفاظ على البيئة ودعم التوافق مع قانون البيئة، حيث تبلغ طاقة المشروع ما يقرب من 40 ألف برميل من مياه الصرف لمعالجتها في إطار البعد البيئي والحفاظ على البيئة البحرية.

ووجه النائب السويدى ، الشكر لوزارة البترول ورؤساء الشركات والهيئات التابعة لقطاع البترول بعد النجاحات والإنجازات التى حققها هذا القطاع الواعد وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، لتحقيق المزيد من النجاحات داخل قطاع البترول الذى يعد واحدا من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.