شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "تنسيقية شباب الأحزاب": تجربتنا نموذج إصلاح جيد ونجتمع مع كافة الأطياف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد بدوى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية نموذج إصلاح جيد، وتجربتها يجب أن تدرس وتحلل، مضيفا: "نجتمع مع كافة الإيديوليجات والأطياف ومجلس الشيوخ يعتبر ساحة للفكر نعول عليه كثيرا".

وأضافت أميرة صابر عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال كلمة لها فى الصالون السياسى الذى تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، أن الفائزين من أعضاء التنسيقية بعضوية مجلس الشيوخ يمثلون أطياف سياسية مختلفة ويعبروا عن طيف سياسى واسع من المفترض أن يقدم أفكار مختلفة.

وتنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالون سياسى تحت عنوان "دور مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية المصرية"، بحضور أستاذ العلوم السياسية، الدكتور معتز عبدالفتاح، وتتمحور الملفات التى يناقشها الصالون السياسى للتنسيقية، حول دول مجلس الشيوخ فى دعم الحياة السياسية.

كما يناقش الصالون دور نواب التنسيقية داخل المجلس، وهو ما يوضحه عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية محمد عزمى.

وتتناول أميرة صابر، عضو التنسيقية، محور التكامل بين مجلسى النواب والشيوخ، فى إخراج القوانين وما يتعلق بذلك من الأمور التشريعية، وتحديث القوانين.













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